الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسيرة آلاء بشير

آلاء بشير

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسيرة آلاء بشير (23 عامًا) من بلدة جينصافوط قضاء قلقيلية، بعد قرابة ثمانية أشهر من الاعتقال الإداري.



واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرة آلاء بشير، يوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو من عام 2019، عقب استدعائها للمقابلة، وحولتها للاعتقال الإداري.