شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: نُهيب بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على حاجتهم

الاقتصاد بغزة: نُهيب بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على حاجتهم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن السلع والمواد الأساسية متوفرة، مبينة أن لديها مخزوناً سلعياً، يكفي لأسابيع مقبلة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، رشدي وادي: إنه بداية الجائحة المتعلقة بفيروس (كورونا) اتخذت لجنة المتابعة الحكومية، ووزارة الاقتصاد، مجموعة من الإجراءات الاحترازية واللازمة؛ لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي، والمتعلق بالاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية".

وأضاف وادي: قدمنا مجموعة من التسهيلات للتجار، الخاصة باستيراد السلع الأساسية، ونطمئن أهلنا بغزة، أن لدينا من المخزون السلعي، ما يكفي لأسابيع مقبلة، بما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات غزة المحاصرة منذ 14 عاماً، وتتابع الطواقم الميدانية حالة الأسواق أولًا بأول.

وقال: "نهيب بمواطنينا بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على الحاجة الاعتيادية، وندعو كل من له علاقة، أن يكون لنا عونًا وداعمًا لصمود غزة المحاصرة"، وفق تعبيره.

وختم وادي، حديثه، بالقول: "نأمل من أبناء شعبنا عامة، والغرف التجارية، والاتحادات الصناعية، والتجار، والمصانع، خاصة، بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، والتكاتف والتعاضد، وأن يكونوا يداً واحدة؛ لنتخطى هذه الجائحة، والأزمة التي تعصف بنا".

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