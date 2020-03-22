شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين بغزة يُصدر قرارات جديدة للموظفين

ديوان الموظفين بغزة يُصدر قرارات جديدة للموظفين
ديوان الموظفين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الموظفين في قطاع غزة، قرارات جديدة حول دوام الموظفين الحكوميين، على أن يبدأ العمل بها من يوم غد الاثنين تاريخ 23/3/2020.

وأكد الديوان، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "دوام الموظفين بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية، وبالحد الأدنى من الموظفين، ويترك لرئيس الدائرة الحكومية، تقرير من يداوم منهم".

وأوضح، أنه سيتم توفير إجراءات السلامة للموظفين والمستفيدين من الخدمات، مع ضرورة تفعيل العمل عن بعد للموظفين وفق تقدير رئيس الدائرة الحكومية.

وأضاف الديوان: "تقرر وزارتا الصحة والداخلية، بشان طبيعة الدوام لديهما، ووقف الباصات العامة للموظفين، وصرف بدل مواصلات نقدي لمن يداوم".

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