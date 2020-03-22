خالد مشعل يُعزي الرئيس عباس بوفاة "الطيب عبد الرحيم"
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السابق خالد مشعل، معزياً بوفاة المناضل الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية.
ووفق وكالة (وفا) أعرب مشعل في الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة للرئيس عباس، بوفاة الطيب عبد الرحيم، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السابق خالد مشعل، معزياً بوفاة المناضل الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية.
ووفق وكالة (وفا) أعرب مشعل في الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة للرئيس عباس، بوفاة الطيب عبد الرحيم، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
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