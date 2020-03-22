اشتية: بدءًا من الساعة العاشرة يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم والشرطة ستنتشر بالمحافظات

وقال اشتية، في أعقاب اجتماعه بلجنة الطوارئ، إنه: استناداً للصلاحيات الممنوحة له، كرئيس للوزراء، ووزير للداخلية، وبعد اجتماعات مطولة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، "يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم بداية من اليوم الساعة العاشرة، باستثناء بعض الحالات، كما سيوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الاجباري 14 يومًا كل في محافظته".





وأضاف: نعلن عن منع التنقل بين المحافظات نهائياً، ووصول الأهالي من المخيمات والقرى إلى مراكز المدن، متابعًا: "كما سيتم نشر قوات الأمن والشرطة في مختلف المدن ومداخلها، للحفاظ على الأمن، ومن يخالف، يعاقب وفق القانون".



وأوضح أنه ستعمل البنوك بوتيرة الطوارئ، على أن يبرز الموظفون بطاقتهم الوظيفية، مضيفًا: "نعلن إغلاق مديريات الوزارات في المحافظات، ما عدا الصحة والشؤون المدنية والمالية".



وقال اشتية: سيتم منع العمال من الوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية، مضيفًا: "نطالب اسرائيل بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في القدس، كما سنتحملها".



وختم حديثه: "نطالب أهلنا في 48 بعدم التنقل بين المدن، لوقف تفشي الفيروس".



رام الله - دنيا الوطناتخذ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عدة إجراءات وقرارات، وصفها بـ "المشددة"، موضحًا أن مدة هذه الإجراءات 14 يوماً من تاريخ اليوم الأحد 22/3/2020.