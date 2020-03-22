اتحاد المقاولين يقرر وقف العمل في المشاريع للوقاية من انتشار (كورونا)

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة وقف العمل في المشاريع لحماية المجتمع والعمال والمقاولين من مخاطر الاختلاط بهدف مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.





وطالب الاتحاد عقب جلسة طارئة لمجلس ادارته في قطاع غزة، اليوم الأحد، كل المقاولين وشركات المقاولات بوقف العمل في المشاريع المتعاقد عليها فورا دون أي مماطلة.





واعتبر الاتحاد أن فترة التوقف تعتبر ضمن القوة القاهرة وما يترتب عليها وفق القانون الفلسطيني.





كما أعلن الاتحاد عن اغلاق مقره بمدينة غزة ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى اشعار آخر حفاظا على سلامة وصحة موظفيه في ظل الظروف الصحية الحالية.





وشدد الاتحاد في بيان صدر عقب الاجتماع الطارئ أن المقاول الذي لا يلتزم بالقرار يتحمل المسؤولية كاملة عن أي اصابات لدى عماله وأسرهم والمجتمع.





وتمنى مجلس ادارة الاتحاد السلامة للمقاولين والعمال والشعب الفلسطيني من هذا الوباء الخطير.





رام الله - دنيا الوطن