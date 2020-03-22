الاحتلال يحتجز أربعة شبان على حاجز عسكري في جنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة شبان على حاجز عسكري قرب مستوطنة (دوتان) المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، المتمركزين على حاجز (دوتان) احتجزوا أربعة شبان لم تعرف هويتهم بعد، وشرعوا بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ويقع حاجز (دوتان) على الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي جنين وطولكرم، ويعتبر من الحواجز العسكرية الأكثر خطورة على المواطنين، حيث تحرم قوات الاحتلال آلاف المواطنين والتجار والمزارعين والعمال من التحرك والتنقل من وإلى محافظتي جنين وطولكرم وبلدة يعبد وقراها.



ويشار إلى أن قوات الاحتلال، تغلق منذ سبع سنوات، البوابة العسكرية المؤدية إلى بلدة يعبد وقراها والمحاذية للحاجز على شارع جنين- طولكرم، ما يكبد المواطنين خسائر مادية، إضافة وإلى معاناتهم النفسية والصحية.