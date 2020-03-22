تجمع الشخصيات المستقلة يدعو اشتية والكيلة لزيارة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، كلاً من: رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة؛ للتوجه إلى قطاع غزة فوراً، للوقوف والإشراف على كافة الإجراءات، والتأكد من جاهزية المنظومة الصحية بالقطاع، لمواجهة أزمة انتشار فيروس (كورونا).



وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نظراً للتدهور الخطير للحالة الإنسانية والاقتصادية والأزمات المتراكمة التي تعصف بأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتداركاً ودرءاً لمزيد من الإنهيار في المنظومة الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحريات العامة، ومن أجل الخروج من الأزمة الخانقة، التي تهدد مصير القضية الفلسطينية، والوجود الفلسطيني على حدٍ سواء، فإن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، يدعو رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة؛ للتوجه فوراً للقطاع".



ودعا التجمع في بيانه، حركة (حماس) وكافة الفصائل الفلسطينية، للترحيب بالدعوة وتذليل كافة العقبات بشكل فوري، لتحقيق الزيارة، مطالباً بتشكيل لجنة طوارئ وطنية، برئاسة الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، والالتزام بحالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، في كافة محافظات الوطن، مشدداً على ضرورة إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل، أمام حركة المسافرين والعمال والتجار والبضائع.