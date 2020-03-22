(الرأي): ما نُشر حول صرف المنحة القطرية غدًا شائعات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة (الرأي)، أنه لا صحة لما يُثار حول صرف المنحة القطرية، غدًا الاثنين.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مسؤول: إن ما نُشر من شائعات حول صرف المنحة القطرية، غدًا الاثنين، غير صحيح.
وأضافت: "لا يُوجد موعد محدد، ولا آلية محددة لصرف المنحة".
أكدت وكالة (الرأي)، أنه لا صحة لما يُثار حول صرف المنحة القطرية، غدًا الاثنين.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مسؤول: إن ما نُشر من شائعات حول صرف المنحة القطرية، غدًا الاثنين، غير صحيح.
وأضافت: "لا يُوجد موعد محدد، ولا آلية محددة لصرف المنحة".
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