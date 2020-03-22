مرضى من غزة عالقون في الأردن يناشدون لإعادة فتح (معبر الكرامة)

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد عدد من المرضى الفلسطينيين، المتوجدين حاليًا في المملكة الأردنية، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالضغط على الجانب الإسرائيلي، حتى يسمح لهم بعبور (معبر الكرامة)، ومن ثم معبر بيت حانون/ إيرز، والدخول لقطاع غزة.



وقال أحد هؤلاء المرضى لـ"دنيا الوطن": إن عدد المرضى يتجاوز 20 شخصًا، وموعد عودتهم جاء بالتزامن مع بدء إجراءات إسرائيل حول (كورونا)، وإغلاق (معبر الكرامة)، لذا حُجزوا في الأردن، ولم يستطيعوا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.



وأوضح، أن المرضى وضعهم صعب، وبينهم أطفال ونساء، إضافة لنفاد الأموال التي كانوا يحملونها، لذا فلا بد من إيجاد حلول، ليتم نقلهم إلى قطاع غزة، والعودة لديارهم، في ظل تفشي فيروس (كورونا).



وأشار إلى أن كشف هؤلاء المصابين موجود لدى الشؤون المدنية، ويحق لهم العودة إلى قطاع غزة، والمطلوب الآن هو فقط أن تسمح إسرائيل بفتح (معبر الكرامة)؛ ليتم الرجوع للقطاع.