شاهد: بالكمامات حكومة سلوفاكيا الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رام الله - دنيا الوطنارتدى رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد، إيجور ماتوفيتش، وأعضاء حكومته، أقنعة واقية، خلال حلف اليمين؛ لتولي المسؤولية، بحضور رئيس سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، تحسبًا من انتشار فيروس (كورونا).وقالت وكالة (رويترز): "يأتي تسليم الحكومة فى الوقت الذى تقاتل فيه الدولة الواقعة فى وسط أوروبا، والتى يبلغ تعدادها 5.5 مليون نسمة انتشار فيروس (كورونا) منتشر، وضع أوروبا فى حالة إغلاق، ضاغطًا على تحالف "ماتوفيتش" المكون من أربعة أحزاب؛ للموافقة على مجلس الوزراء بسرعة.