نقيب المهندسين: أطلقنا صندوقاً للتبرع للجان الطوارئ..ونطالب بحظر التجول

نقيب المهندسين جلال الدبيك

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشف نقيب المهندسين، الدكتور جلال الدبيك، أن نقابته أقرت الأسبوع الماضي، حملة بعنوان (وقفة وطن) عبر تشكيل لجان طوارئ في جميع فروع النقابة بالمحافظات الفلسطينية، من أجل إسناد ودعم الطواقم العاملة في مكافحة فيروس (كورونا).



وأضاف الدبيك لـ"دنيا الوطن": " دعونا المهندسين للتبرع، حتى تتمكن النقابة من شراء مواد ومستلزمات طبية، حتى تزود بها الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية واللجان والطواقم، التي تعمل في مكافحة الفيروس على مستوى الوطن".



وأعلن أن مجلس النقابة أقر تخصيص مبلغ من صندوق النقابة لدعم هذه حملة (وقفة وطن)، لشراء الأقنعة والبدلات الخاصة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، متمماً: "من حسن الحظ أن هناك مصنعاً في مدينة الخليل، بدأ منذ أيام، ينتج المستلزمات التي قمنا بطلبها، وسنقوم بتسليمها للمحافظات الفلسطينية، وهم بطبيعة الحال سيقومون بتوزيعها على الجهات ذات العلاقة".



وأشار الدبيك، إلى أن الكوادر الهندسية، تعمل الآن في مؤسسات الحجر الصحي والطبي، مشيراً إلى أن النقابة والمهندسين، سيكونون سنداً ودعماً للجان الطوارئ في كل محافظات الوطن، مكملاً: حتى ضمن لجان الطوارئ، هناك مهندسون في الحاسوب والتكنولوجيا، حتى يستطيعوا ابتكار الحلول في حال وصلت البلاد لحظر تجول تام، من خلال إخراج منظومة معينة للتسوق.



وقال نقيب المهندسين: كل هذا العمل هدفه المشاركة في موضوع الوقاية، لأننا في مرحلة إذا لم نسيطر على موضوع الانتشار في الفيروس، وتفشى سنفشل، لا نستطيع بإمكاناتنا أن نواجه ولا يمكن أن نستطيع تحقيق حتى الحد الأدنى، ودول عملاقة فشلت في ذلك، نحن الآن في مرحلة إدارة أزمة وإدارة طوارئ.



وأضاف: "يجب أن نأخذ عبر مما حصل في إيطاليا وإسبانيا، تأخرهم لأسبوع في الإجراءات كان ثمنه غالٍ جداً، بالتالي الوقاية أهم شيء، إعلان الأمن الأزموي، يساعد المؤسسات الصحية والطبية في رفع مستوى الوعي لدى المواطن، لأن الحل يبدأ بالمواطن، وينتهي بالرئيس".



وطالب وسائل الإعلام بالمشاركة في موضوع الوعي المجتمعي لأقصى درجة ممكنة، والمؤسسات بالاتجاه نحو حظر التجول لمدة معينة، حتى يتم تحديد بؤر المرض والسيطرة عليه، ومنع انتشاره.



وأكمل: جاءت الحملة، على اعتبار أن المهندسين مختصون في أكثر من تخصص، ولديهم قدرة على المساعدة في تخصصاتهم المختلفة، حتى في المستشفيات، مهندسي الصيانة هم من يفحصون الأجهزة الطبية ويتابعونها، ومهندسي الميكانيكا يعملون في نظام التدفئة والمكيفات، جنباً إلى جنب من الأطباء، بالإضافة للمساعدة في كافة المواضيع على مستوى الأحياء ومستوى المدن، لذلك نقابة المهندسين، بجميع فروعها ستعمل بالتنسيق مع جميع لجان الطوارئ المركزية، حسب التخصصات.



وحول مشاركة باقي النقابات في الوطن قال: النقابات المهنية دائماً مبادرة وموجودة في كل جهد وعمل وطني، ومتأكد أن العديد منهم بادر وشارك في مجابهة انتشار فيروس (كورونا)، ولدينا مجلس للتنسيق بين النقابات المهنية، هذا المجلس في الغالب يمثلنا في جميع لجان الطوارئ الموجودة في المحافظات، وبالتالي سيكون هناك جهد خاص ومميز من قبل النقابات.