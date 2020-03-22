الصحة العالمية: تطوير لقاح (كورونا) سيستغرق عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس (كورونا) سيستغرق عاماً على الأقل؛ لكنه سيحدث، منوهاً إلى أنه لايصيب فئة كبار السن فقط، بل له تأثير كبيرعلى فئة منتصف العمر.



ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد أضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، مؤكداً على ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم في آخر إحصائيات، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) عبر العالم بلغ 266 ألفاً، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.