شؤون فلسطينية

ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتان في المحافظات الجنوبية، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة ثماثلت 17 منها للشفاء.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن المصابين من غزة، هما رجلا دعوة قادمين من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما.

وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سُجلت إحداها في مدينة رام الله، لشاب خالط مصاباً، واثنتان في قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات) خالطتا سيدة، أعلن عن إصابتها بالفيروس في شقبا أمس السبت، والإصابة الرابعة، سُجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي كانت ترقد في إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

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