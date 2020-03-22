الأمم المتحدة: وصول الوباء إلى غزة قد يكون مُخيفاً بسبب الاكتظاظ السكاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن وصول الوباء إلى قطاع غزة، قد يكون مُخيفاً، نتيجة الاكتظاظ السكاني، وكذلك محدودية النظام الصحي القائم في غزة.



ووفق موقع (أخبار الأمم المتحدة)، فقد دعا ماكغولدريك الأطراف جميعها إلى التعاون من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.



وأشار إلى الدعم الذي تقدمه مؤسسات الأمم المتحدة لمساعدة وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس (كورونا).



ودعا المانحين إلى تقديم الدعم، للخطة التي تم إعدادها للتعامل مع الجائحة، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع معهم مؤخراً، من أجل هذا الغرض.