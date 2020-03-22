إصابة 10 فلسطينيين بفيروس (كورونا) في إيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفيرة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة، اليوم الأحد، عن اصابة 10 من ابناء جاليتنا بفيروس كورونا.



وقالت عودة، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن اصابتين تخضعان للعلاج في العناية المركزة وحالتهما مستقرة، فيما تخضع الاصابات الـ8 الأخرى للحجر المنزلي.



وأكدت أن السفارة تتابع الحالات الطبية للمصابين وتتواصل مع أبناء الجالية في مختلف المناطق للتأكد من سلامتهم.