توضيح من "دنيا الوطن" حول صفحات مُزيّفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
يُؤكد موقع "دنيا الوطن" أن صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) هي الموثقة بالعلامة الزرقاء، وهي المرفقة بالروابط أدناه.
ويوضح موقع "دنيا الوطن" أن أي صفحات غير صفحاته الموثوقة، هي مزيفة، ولا تمثل الموقع، ويجب الحذر منها من قبل متابعي وقُراء الموقع.
رابط صفحة دنيا الوطن عبر فيسبوك
رابط صفحة دنيا الوطن عبر تويتر
يُؤكد موقع "دنيا الوطن" أن صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) هي الموثقة بالعلامة الزرقاء، وهي المرفقة بالروابط أدناه.
ويوضح موقع "دنيا الوطن" أن أي صفحات غير صفحاته الموثوقة، هي مزيفة، ولا تمثل الموقع، ويجب الحذر منها من قبل متابعي وقُراء الموقع.
رابط صفحة دنيا الوطن عبر فيسبوك
رابط صفحة دنيا الوطن عبر تويتر
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