اشتية يترأس اجتماع لجنة طوارئ (كورونا) للإعلان عن تدابير مشددة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

يترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن اشتية، سيعلن عقب الاجتماع إجراءات وتدابير احترازية جديدة مشددة، تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامتهم، ومنع تفشي فيروس (كورونا).



وأمس السبت، تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله، قادمة من تركيا، ما رفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 53 حالة، تماثلت 17 منها للشفاء.