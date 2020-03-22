عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، وذلك خلال فترة الاقتحامات الصباحية.



وتولت قوة من شرطة الاحتلال، حماية وتأمين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفق وكالة (وفا).



وتواصل شرطة الاحتلال، إغلاق معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك، باستثناء ثلاثة أبواب، وهي: حطة والمجلس والسلسلة.



ويغلق الاحتلال تلك البوابات بحجة "مكافحة فيروس كورونا"، في وقت حذر فيه نشطاء مقدسيون من نوايا خبيثة للاحتلال تستهدف المسجد الأقصى.



ويتزامن ذلك مع حملة إبعاد استهدفت مرابطين ومدافعين عن الأقصى، طالت عشرات النشطاء والمرابطين، ووجهت لمعظمهم قرارات إبعاد عن الأقصى لفترات متعددة.



ويواجه المسجد الأقصى انتهاكات إسرائيلية متكررة، واقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في مخطط استيطاني لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.