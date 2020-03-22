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اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس (كورونا) في تونس

اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس (كورونا) في تونس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي: إنه يوجد بؤرة لفيروس (كورونا) في منطقة صغيرة في تونس، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستطوقها.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة (الشروق)، فقد رفض الوزير التونسي الكشف عن المكان، الذي كشف فيه الفيروس بكثرة، مشدداً على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى.

وأوضح المكي، أن الوزارة، تستعد للأسوأ، مبيناً أن تونس وصلت إلى الحافة مع إمكانية تفشي الوباء، ستصل على إثرها أعداد المصابين إلى المئات.

يشار إلى أنه بدأ تنفيذ الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بداية من صباح اليوم الأحد.

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