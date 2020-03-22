كنائس سوريا ولبنان تُعلّق الصلوات والقداديس بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الكنائس المسيحية في سوريا ولبنان، تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداديس في الكنائس من تاريخه، وحتى إشعار آخر.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد أعلنت الكنائس في بيان مشترك، عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، وللوقاية من هذا الوباء".



ووفق القناة، فقد تضمنت تلك الإجراءات أيضاً "إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها" كذلك "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل".



وطالب البيان بضرورة التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية.