مليار إنسان في العالم يخضعون للحجر المنزلي

صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

يخضع نحو مليار إنسان في أرجاء العالم للحجر المنزلي، احترازًا من فيروس (كورونا) الذي يعتبر أشد أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.



وبحسب (سي إن إن) ففي أميركا، أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وزوجته أنهما ليسا مصابين بفيروس (كورونا)، حسب ما أعلن مكتب بنس، اليوم الأحد.



وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس، والسيدة الثانية كارن بنس، جاءت سلبية".



وفي أفريقيا، أعلنت رواندا فرض حجر على سكانها، وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار تدابير تعتبر من بين الأشد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواصل ارتفاع عدد الإصابات في ظل نظام صحي هش.



وقد أعربت منظمة الصحة العالمية مراراً عن قلقها من انتشار الوباء في القارة الإفريقية التي تعاني نظمها الصحية نقصاً شديداً في الموارد.



وسجلت حتى الآن، ست وفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: ثلاث في بوركينا فاسو، واحدة في الغابون، واحدة في جزيرة موريشيوس وواحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيّة في كينشاسا.



أما في أوروبا، طلبت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد، ويعتبرون الأكثر ضعفاً حيال فيروس كورونا، أن يُلازموا منازلهم لمدة ثلاثة أشهر.



وتسارع تفشي الفيروس في الأيام الأخيرة في بريطانيا بعدما أودى بـ 177 شخصاً، وقد تهافت البريطانيون على المتاجر وأفرغوها من المنتجات الأساسية بينها المعكرونة والمعلبات وأوراق المراحيض.



وفي فرنسا، صوت البرلمان على مشروع قانون اقترحته الأغلبية الحاكمة؛ للحصول على صلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد، جراء تفشي فيروس (كورونا).



ويعطي هذا التصويت الحكومة الضوء الأخضر لإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما يعنيه ذلك من حدّ بعض الحريات ومعاقبة المخالفين ومصادرة الممتلكات والخدمات الضرورية لمواجهة الكارثة الصحية.