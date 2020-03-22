بعد أيام من انحساره.. الصين تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو رابع يوم على التوالي، تسجل فيه زيادة بالإصابات، بعدما كان الوباء قد انحسر هناك، فيما بدأ الفيروس بالانتشار في إفريقيا.



ووفق منظمة الصحة العالمية، فقد قالت السلطات الصينية في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة محلية في مدينة (كوانزو) عاصمة مقاطعة (كوانغ دونغ) إضافة إلى 45 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين.



وأوضحت، أن حالات الإصابة للمسافرين، تشمل 14 حالة في (شنغهاي) و13 حالة في العاصمة (بكين) وسبع حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) وأربع حالات في (فوجيان) إلى جانب حالتين في (جيانغسو) وحالة إصابة واحدة في كل من مقاطعات (خبى) و(تشجيانغ) و(جيانغشى) و(شاندونغ) و(سيتشوان).



وأكدت اللجنة في هذا السياق، عدم تسجيلها أي حالة إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) مركز تفشي الفيروس لليوم الرابع على التوالي.



وأوضحت أنه تم كذلك تسجيل ست حالات وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الصين إلى 3261 شخصاً والإصابات المؤكدة إلى 81054 شخصاً.