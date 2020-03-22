حركة المقاومة الشعبية: سنواصل ذات الدرب الذي سلكه الشيخ أحمد ياسين

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، وجناحها العسكري، كتائب الناصر صلاح الدين، بياناً صحفياً، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشرة، لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة (حماس).





وأكدت الحركة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنها ستواصل ذات الدرب، الذي سلكة الشيخ أحمد ياسين، وحيت الذكرى السنوية لاستشهاده مع باقي أبناء وفصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني.





وجددت الحركة العهد والبيعة مع الله والرسول، والسير على ذات الدرب، بكل حكمة وصلابة، مهما كانت المصاعب والأهوال، وأنها ستبقى ثابتة على العهد مع الشعب الفلسطيني، مهما كلفها ذلك من ثمن، ومهما بلغت التضحيات.





وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":





يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية ..





بمثل هذا اليوم فقدت أمة العرب والإسلام رجلاً لا مثيل له في زمن الذل والانكسار .. رجلاً أعاد للجهاد معناه .





و إننا في حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين وإذ نحيي الذكرى السادسة عشر لإستشهاد الشيخ احمد ياسين مع باقي أبناء وفصائل ومؤسسات شعبنا المرابط نجدد العهد والبيعة مع الله والرسول، السير على ذات الدرب الذي سلكه الامام المجاهد بكل حكمة وصلابة مهما واجهنا من مصاعب وأهوال ,وسنبقى ثابتون على العهد مع شعبنا مهما كلفنا الثمن ومهما بلغت التضحيات، حتى يعيش شعبنا بحرية وكرامة لأنه شعب عظيم يستحق منا كل تضحية وفداء".





اليوم يا شيخ فلسطين نقول لك نحن على نهجك باقون، بالقرآن متسلحون، وبطريق ذات الشوكة سائرون، فإما نصر أو شهادة وما سواهما باطل .





عهداً أن نبقى الأوفياء لدمائك، وأن نستمر امتداداً لإرادتك التي لا تقهر وعزمك الذي لا يلين.





ونثني على كلماتك الرائعة ونتمسك بها (للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية: الصبر.. الصبر وسيأتي اليوم الذي ستخرجون من سجونكم رغم أنف العدو الصهيوني، وقدر الله قادم وغالب، وأنتم في القلب ولن ننساكم).