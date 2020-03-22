هل وصل فيروس (كورونا) إلى سوريا؟

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، بأن فيروس (كورونا) قد وصل إلى سوريا، حيث تم تسجيل 3 إصابات بالفيروس في بلدة "أطمة" الخاضعة لسيطرة تنظيم "جبهة النصرة" على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي.



وقالت الوكالة: إن 3 مدنيين من الجنسية السورية، راجعوا أحد المراكز الطبية في بلدة "أطمة"، يعانون من ارتفاع حرارة، وضيق تنفس، وإرهاق عام مع سعال جاف، وبعد الفحص السريري، والتأكد من كامل الأعراض، تم نقلهم إلى مستشفى "أطمة الخيري" وتم سحب "مسحات" من المصابين.



وأوضحت، أنه "تم عزل المصابين في إحدى غرف المشفى، فيما شددت التعليمات، التي وردت إلى الكادر الطبي بهذا الخصوص إلى عدم الإفصاح أو التصريح عن حالتهم الطبية، تحت طائلة المحاسبة".



يشار إلى أن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، قال: إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في بلاده، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن سوريا مهددة "بشدة" بانتشار المرض.