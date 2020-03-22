إسرائيل تقترب من 1000 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اقتربت إسرائيل من دخول قائمة الـ 1000 إصابة بفيروس (كورونا).



ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) إلى 945 حالة، مشيرة إلى أنّ 20 حالة من الإصابات خطيرة جداً.



وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن المريض رقم 902 بفيروس (كورونا) في إسرائيل، هو من جنود الخدمة الإجبارية بالجيش الإسرائيلي، وبهذا يصبح عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي 19 حالة.



وارتفعت أعداد الإصابات حول العالم إلى نحو 310 آلاف شخص صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد الوفيات حول العالم إلى أكثر من 13 ألف شخص، في حين تعافى أكثر من 95 ألف شخص من مرض (كورونا) حول العالم.



ووصلت نسبة الوفاة إلى 4.2%، مرتفعة بأكثر من 1% خلال 3 أسابيع فقط.