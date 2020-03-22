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قرارات داخلية غزة بخصوص (كورونا) تدخل حيز التنفيذ

قرارات داخلية غزة بخصوص (كورونا) تدخل حيز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
دخلت قرارات وزارة الداخلية في قطاع غزة، المتعلقة بالاحتراز من فيروس (كورونا)، حيز التنفيذ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد.

وتشمل قرارات داخلية غزة، التي دخلت حيز التنفيذ "إغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات في الشوارع".

وقالت الداخلية: إن الشرطة بغزة، ستتابع إجراءات تنفيذ القرار
في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وأضافت: "كل من يخالف هذا القرار، سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية".

بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن مطلوب في هذا الوقت التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، مع تغليب حس المسؤولية المجتمعية والانتباه جيدًا من خطر تداول الإشاعات.

وأضاف معروف: "نؤكد على ضرورة الاعتماد فقط عما يصدر من وزارة الصحة، وعدم الالتفات لما يروج حفاظاً على استقرار مجتمعنا".

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