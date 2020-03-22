ملادينوف: مليون دولار لدعم خطة مواجهة (كورونا) في الضفة وغزة

نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة، ستقدم دعمًا ماليًا لدعم خطة مواجهة فيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال ملادينوف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "‏المنسق المقيم للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، يقدم مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة الإنساني؛ لدعم خطة الاستجابة لـ (كوفيد-19) في ‎غزة والضفة الغربية".



وأشار ملادينوف إلى أن هذه الخطوة مهمة، ولكن هناك حاجة ماسة لمزيد من التمويل، وفق تعبيره.



يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت الليلة الماضية عن تسجيل أول إصابتين بفيروس (كورونا) المستجد لعائدين من باكستان، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 53 إصابة.