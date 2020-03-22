في إسرائيل.. نصف مليون عاطل عن العمل بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس دائرة التوظيف في إسرائيل، رامي غروير، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، قد يصل إلى مليون شخص، إذا تسبب وباء فيروس (كورونا) في استمرار عمليات التسريح من العمل بنفس الوتيرة.



ومنذ بداية شهر آذار/ مارس، عندما بدأت آثار الفيروس في التأثير على إسرائيل، قدم حوالي 476.000 إسرائيلي طلبًا للبطالة، وبالمقارنة، تم تسجيل 25.576 باحثاً عن عمل في شباط/ فبراير و23.173 في كانون الثاني/ يناير.



ووفق ما نقل موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت) فقد قال غروير: "إذا استمرت على هذا المعدل، فسنصل على الأرجح إلى مليون عاطل عن العمل، أي ربع العاملين في الاقتصاد، يبدو أن 20% ممن هم حالياً في إجازة غير مدفوعة الأجر، سيكونون عاطلين عن العمل في نهاية الأزمة".



وأشار إلى أن موظفيه، كانوا يعملون لضمان معالجة الطلبات في الوقت المناسب؛ لكي يحصل الأشخاص على مدفوعات قبل عطلة الأعياد اليهودية.



وشهدت إسرائيل زيادة في طلبات البطالة في الأسابيع الأخيرة مع تفشي وباء فيروس (كورونا)، ما أدى للخراب في الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية.