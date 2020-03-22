مجلي يُناشد الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وأكد مجلي، على أن الأسيرين بسام السايح، وسامي أبو دياك، استشهدا العام الماضي، جراء تدهور حالتهما الصحية في هذه السجون.





واستطرد مجلي: " إن السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، معروفة لدى المؤسسات الدولية والحقوقية، ومن بينها الأمم المتحدة، بأنها من أكثر السجون اكتظاظًا في العالم، وتفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، الأمر الذي يثير قلقناً بأن تشكل بيئة حاضنة لانتشار وباء (كورونا).



وختم مجلي مناشدته قائلاً: إننا نطالب بإطلاق الأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى، وكبار السن، والذين امضوا عشرات السنين في هذه السجون، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية وشيكة، إننا نناشدكم القيام بحملة دولية لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى، حملة تشارك فيها المنظمة الدولية، ومؤسساتها الحامية لحقوق الإنسان في هذا الظرف الإنساني الدولي بالغ الحساسية.

رام الله - دنيا الوطنناشد العالم الفلسطيني، الدكتور عدنان مجلي، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، من سجون الاحتلال.وقال مجلي في بيان له، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "لجأ العديد من دول العالم المهددة بوباء (كورونا) مؤخراً إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء، تجنبا لانتشار الفيروس في السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا بينهم، فعلى سبيل المثال، أطلقت إيران، قبل أيام، سراح 85 ألف سجين من المحكومين بالسجن لفترات تقل عن خمس سنوات، بينهم سجناء سياسيون".وأوضح مجلي في بيانه، أن الحكومة الإسرائيلية، أعلنت عن قرارها إطلاق سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، تجنبا لانتشار الفيروس، وتجاهلت الأسرى الفلسطينيين، الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة، وبينهم مئات المسنين والمرضي المزمنين والقاصرين والنساء"، معربًا عن قلقه البالغ إزاء زيادة معاناة الأسرى، لاسيما كبار السن والمرضى في سجون الاحتلال.