اصابة طبيب فلسطيني بايطاليا بالكورونا خلال علاج المرضى

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رام الله - دنيا الوطن

يرقد الطبيب الفلسطيني نبيل خير في العناية المركزية بايطاليا بعد اصابته بفيروس كورونا، وقد أصيب خير بالفيروس أثناء علاجه للمرضى، وهو مختص بالطب الوقائي وطب المسنين ويعيش في ايطاليا منذ عقود ويحمل الجنسية الايطالية.



يذكر أن خير هو أمين سر أقليم حركة فتح السابق في إيطاليا ونائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ويعتبر أحد أعمدة العمل الفلسطيني في ايطاليا وأوروبا.