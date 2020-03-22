غزة: إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى إشعار آخر

قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الأحد، قراراً يقضي بإغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة بقطاع غزة حتى إشعار آخر.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده وكيل وزارة الصحة بالقطاع، يوسف أبو الريش، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من باكستان.



وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، أنه تقرر إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية، ومنع الحفلات العامة اعتباراً من غد.



وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي، إن 80 مواطناً، وصلوا عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، أمس الجمعة، تم إحالتهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً.



وأضاف البزم: "تواصل قوات الأمن والشرطة، فرض إجراءات التأمين لكافة مراكز الحجر الصحي في محافظات غزة، وقد تم افتتاح خمسة مراكز جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وتابع: "قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، إلى جانب منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة، اعتباراً من يوم غد الأحد 22 آذار/ مارس، وحتى الجمعة 27 آذار/ مارس 2020، على أن يتم تقييم الحالة، وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات".