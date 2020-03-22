الصحة بغزة تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس (كورونا) لعائدين من باكستان

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، فجر الأحد، عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وقال أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالتين لمواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، مضيفاً: "الحالتان كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع، و نؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة".



وتابع أبو الريش: "اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الاجباري التي قامت بها وزارة الصحة، وتم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني".



وأكمل أبو الريش: "نوصي جمهورنا الكريم بالحد من الحركة واتباع حركات الوقاية والسلامة، حيث تقرر إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى اشعار آخر، وكافة الإجراءات التي نقوم بها لحماية وضمان سلامة للمواطنين".



رام الله - دنيا الوطن