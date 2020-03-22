شاهد: خبير بعلم الأوبئة: (كورونا) يستخدم الأطفال بشكل سري للانتشار

عرض الدكتور أديب الزعبي، الخبير في علم الأوبئة والمناعة، دراسة كشفت أن فيروس (كورونا) يستخدم الأطفال بشكل سري للتنقل والعدوى.ونشرت مجلة The Scientist الواسعة الانتشار دراسة منتصف العام الجاري، بعنوان "تفسيرات بيولوجية محتملة لعدم إصابة الأطفال بفيروس COVID19".وبينت الدراسة أن هناك اختلافاً في البروتين الموجود على سطح الخلايا الرئوية بين الأطفال والكبار، وأن هذا الاختلاف قد يكون السبب الرئيس في عدم إصابة الأطفال بهذا المرض، حيث يستخدم الفيروس هذا البروتين للدخول إلى الخلية الرئوية واستخدامها للتكاثر.وأوضحت الدراسة أن الأطفال لا يصابون بالمرض ولكنهم يحملون الفيروس، وقد وجد العلماء تركيزاً عالياً من الفيروس في “المسحات الشرجية” عند الأطفال، مما يفتح الباب أمام تكهنات بأن الفيروس قد ينتقل من الأطفال إلى الكبار بهذه الطريقة.