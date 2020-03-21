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شؤون فلسطينية

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة
سوق في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية بمحافظة الخليل تجار المحافظة، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة وعدم السماح لضعاف النفوس من التجار برفع الأسعار على المواطنين استغلالاً لهذه الأزمة، والأزمات تكشف معادن الرجال، والثورة لن تغفر لمن يخذل شعبه ويستغل حاجته.

كما ناشدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالعمل على إيصال المواد الغذائية للمناطق الريفية والبدوية النائية مهما كانت الظروف.

وفيما يلي نص البيان: 

يا جماهير شعبنا في خليل الرحمن قلعة الصمود الفلسطيني،،،

تحييكم هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية على وقفتكم الشجاعة في مواجهة وباء فايروس كورونا من خلال نخوتكم وتآزركم الذي يظهر دوماً في أوقات الشدة حيث تجلى قبل الوباء في أدائكم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي دفاعاً عن عروبته.

إن القوى السياسية وهي تنظر بعين الخطورة لاستمرار هجمة الاحتلال ومستوطنيه على الأرض والشجر والممتلكات الفلسطينية التي تستغل هذه الأزمة العالمية أبشع استغلال، لتنظر بعين الإعجاب لوقفة أبناء الخليل وتجارها وصناعها المشرفة في التضامن والنخوة مع محافظة بيت لحم ومع كل محافظات الوطن، وعليه فإننا نناشد جماهير شعبنا الأبي في محافظة الخليل بالعمل على والالتزام بما يلي:-

•        الحذر والتصدي لمؤامرات العدو ومستوطنيه بكل السبل المتاحة.

•        المطالبة بحماية أسرى الحرية من خطر هذا الوباء المستشري والعمل على إطلاق سراحهم.

•        نناشد تجار الخليل بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة وعدم السماح لضعاف النفوس من التجار برفع الأسعار على المواطنين استغلالاً لهذه الأزمة، والأزمات تكشف معادن الرجال، والثورة لن تغفر لمن يخذل شعبه ويستغل حاجته.

•        والعمل على إيصال المواد الغذائية للمناطق الريفية والبدوية النائية مهما كانت الظروف.

•        كذلك ندعو التجار ورجال الخير بإيثار أسر العمال الذين توقفت أعمالهم وكذلك أسر الشهداء والأسرى في هذه الظروف بكل ما يكفل معيشتهم بكرامة.

•        نطالب أصحاب صالات الأعراس وكافة مقدمي الخدمات الإجتماعية بعدم استغلال الذين اضطروا لإلغاء مناسباتهم في ظل حالة الطوارئ.

•        نطالب بإسمكم جميعاً الأمم المتحدة بالإضطلاع بمسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية وتقديم المعونة الكاملة لوكالة الغوث لتقوم بواجباتها في ظل هذه الأزمة.

•        نطالب بإسمكم السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا الوباء وفي ظل ما اتخذ وما سيتخذ من قرارات في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.

 

إخوتنا الأحرار في محافظة الخليل:-

إن الإجراءات التي اتخذها سيادة الرئيس الأخ أبو مازن وحكومة الأخ محمد اشتية لتعتبر نموذجاً للتصرف الحكيم النابع عن المسؤولية العالية تجاه الشعب والحرص على أرواح أبنائه، ونحن بإسمكم إذ نعبر عن إشادتنا بقيادتنا لنأمل من كافة أبناء محافظتنا الإلتزام الكامل بكافة القرارات التي تصدر عن الحكومة وعن لجنة الطوارئ في المحافظة، واستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية وعدم ترديد الإشاعات المضللة والمثبطة للعزائم.

إن الوقاية من هذا الوباء بالعزل الكامل والابتعاد عن كل ما يسبب انتشاره هو الحل الأمثل للحفاظ على حياة أبنائنا وحفظ مقدرات شعبنا.

ثقتنا عالية بأن محافظة الخليل ستضرب أروع الأمثلة في الصمود والإلتزام والتآخي والتكافل حتى يخرج شعبنا منتصراً على هذه الأزمة كما انتصر على كل الأزمات التي يفرضها عليه الإحتلال، والله غالب لعباده المؤمنين الصالحين.

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