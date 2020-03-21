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الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأنه وتنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضبطها، قام الجهاز، بالتعاون مع الجهات المدنية والأمنية الشريكة، في عدة محافظات بتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية وكبار التجار والموزعين.

وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه الجولات جاءت للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات وفق القوانين المعمول بها وحسب المواصفات والمقاييس المتبعة وعدم الاحتكار أو رفع الأسعار وتوفر المواد التموينية وتوفر الأدوية والمعقمات الصحية، وللتأكد أيضاً من خلو الأسواق والمحلات التجارية من البضائع الفاسدة والمهربة والمقلدة وبضائع المستوطنات.

وأكد البيان بأن هذه الجولات ستبقى مستمرة ودائمة طيلة أيام الأسبوع من قبل جهاز الضابطة الجمركية والجهات الشريكة في كافة المحافظات.

وناشد البيان المواطنين الكرام في حال ملاحظتهم التلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار من قبل التجار أو ملاحظتهم عمليات تهرب ضريبي أو جمركي أو بضائع مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية، ضرورة التبليغ عنها من خلال
الاتصال عبر الرقم المجاني 132 أو عبر صفحة الضابطة الجمركية الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).

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