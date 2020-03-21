قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، شابين مقدسيين قرب باب حطة بعد أدائهما الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.



وتمكن عشرات المواطنين من أداء صلاة العشاء داخل وخارج مصلى باب الرحمة في الأقصى رغم القيود المفروضة على دخول المسجد ونشر الاحتلال حواجز في منطقة راس العامود، كما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس مجلس الاوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب في بيت حنينا وسلمته مخالفة بمبلغ 5000 شيكل بحجة عدم منع المصلين من أداء صلاة الجمعة في الأقصى.