عاجل

  • مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بغزة بعد قليل

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، شابين مقدسيين قرب باب حطة بعد أدائهما الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وتمكن عشرات المواطنين من أداء صلاة العشاء داخل وخارج مصلى باب الرحمة في الأقصى رغم القيود المفروضة على دخول المسجد ونشر الاحتلال حواجز في منطقة راس العامود، كما نقل موقع (حرية نيوز).

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس مجلس الاوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب في بيت حنينا وسلمته مخالفة بمبلغ 5000 شيكل بحجة عدم منع المصلين من أداء صلاة الجمعة في الأقصى.

أخبار ذات صلة

شاهد: خبير بعلم الأوبئة: (كورونا) يستخدم الأطفال بشكل سري للانتشار

شاهد: خبير بعلم الأوبئة: (كورونا) يستخدم الأطفال بشكل سري للانتشار

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

حكومة الاحتلال تُعلن إغلاق كافة معابر الضفة الغربية وقطاع غزة

حكومة الاحتلال تُعلن إغلاق كافة معابر الضفة الغربية وقطاع غزة

محافظ رام الله تُعلن الإغلاق الاحترازي لقرية شقبا غرب رام الله

محافظ رام الله تُعلن الإغلاق الاحترازي لقرية شقبا غرب رام الله

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

الشرطة الفلسطينية بغزة تُصدر تصريحاً مهماً بشأن إغلاق الصالات والأسواق الشعبية

الشرطة الفلسطينية بغزة تُصدر تصريحاً مهماً بشأن إغلاق الصالات والأسواق الشعبية

كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن فيروس (كورونا)

كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم

وزارة الاقتصاد: حظر أي مُورّد يتلاعب بأسعار السلع

وزارة الاقتصاد: حظر أي مُورّد يتلاعب بأسعار السلع

داخلية غزة تُعلن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

داخلية غزة تُعلن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسلع الأساسية متوفرة

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسلع الأساسية متوفرة

منوعات

وفاة أيقونة موسيقى (الريف) الأميركي كيني روجرز

وفاة أيقونة موسيقى (الريف) الأميركي كيني روجرز

مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

بعد نشوب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسله.. الحالة الصحية لـ يوسف الشريف

بعد نشوب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسله.. الحالة الصحية لـ يوسف الشريف

فردوس محمد.. أشهر أمهات الزمن الجميل على الشاشة لم ترزق بأطفال

فردوس محمد.. أشهر أمهات الزمن الجميل على الشاشة لم ترزق بأطفال

هكذا بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

هكذا بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

بعد تفشي (كورونا).. بلقيس فتحي توجه رسالة للأطباء والممرضين

بعد تفشي (كورونا).. بلقيس فتحي توجه رسالة للأطباء والممرضين

كواليس تسجيل أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

كواليس تسجيل أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

بمناسبة عيد الأم.. ظهور نادر لسمية الخشاب مع والدتها

بمناسبة عيد الأم.. ظهور نادر لسمية الخشاب مع والدتها

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

عربي

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)