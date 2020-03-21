حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر اليوم السبت، تسع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى حالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد: إنه تم رصد تسع حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 آذار/مارس الجاري، وفق ما نقل موقع (سي إن إن).



وذكر مجاهد أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما ولمواطن يبلغ من العمر (75 عاماً)، ليبلغ عدد الوفيات 10.



وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد.



وأكد مجاهد أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الصحة المصرية.