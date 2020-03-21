عربي

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم السبت، تسع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى حالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد: إنه  تم رصد تسع حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 آذار/مارس الجاري، وفق ما نقل موقع (سي إن إن).

وذكر مجاهد أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما ولمواطن يبلغ من العمر (75 عاماً)، ليبلغ عدد الوفيات 10.

وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد.

وأكد مجاهد أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الصحة المصرية.

أخبار ذات صلة

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

حول تداعيات (كورونا).. تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

حول تداعيات (كورونا).. تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الجزائر إلى 139

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الجزائر إلى 139

شاهد: ضاحي خلفان يُحدد موعد زوال فيروس (كورونا)

شاهد: ضاحي خلفان يُحدد موعد زوال فيروس (كورونا)

الكنيسة القبطية تُقرر إغلاق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من (كورونا)

الكنيسة القبطية تُقرر إغلاق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ (كورونا) والحصيلة 392

السعودية تُعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ (كورونا) والحصيلة 392

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

قوى الخليل السياسية تطالب التجار بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار الكلفة

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

الضابطة الجمركية تتفقد الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل شابين من المسجد الأقصى

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم

(فتح) وهيئة الأسرى تطلقان نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسرى وإنقاذ حياتهم

وزارة الاقتصاد: حظر أي مُورّد يتلاعب بأسعار السلع

وزارة الاقتصاد: حظر أي مُورّد يتلاعب بأسعار السلع

داخلية غزة تُعلن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

داخلية غزة تُعلن إغلاق صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسلع الأساسية متوفرة

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسلع الأساسية متوفرة

منوعات

وفاة أيقونة موسيقى (الريف) الأميركي كيني روجرز

وفاة أيقونة موسيقى (الريف) الأميركي كيني روجرز

مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

بعد نشوب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسله.. الحالة الصحية لـ يوسف الشريف

بعد نشوب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسله.. الحالة الصحية لـ يوسف الشريف

فردوس محمد.. أشهر أمهات الزمن الجميل على الشاشة لم ترزق بأطفال

فردوس محمد.. أشهر أمهات الزمن الجميل على الشاشة لم ترزق بأطفال

هكذا بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

هكذا بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

بعد تفشي (كورونا).. بلقيس فتحي توجه رسالة للأطباء والممرضين

بعد تفشي (كورونا).. بلقيس فتحي توجه رسالة للأطباء والممرضين

كواليس تسجيل أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

كواليس تسجيل أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

بمناسبة عيد الأم.. ظهور نادر لسمية الخشاب مع والدتها

بمناسبة عيد الأم.. ظهور نادر لسمية الخشاب مع والدتها

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

بعد (كورونا) .. كارول سماحة تقدم نصيحة: خليك بالبيت مش بالمطبخ

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

أغنية تايتانيك الشهيرة من شرفة عازف في الحجر الصحي بإسبانيا تجتاح الإنترنت

عربي

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

حالتا وفاة وتسع حالات إصابة بفيروس (كورونا) في مصر

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)