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الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم السبت، إنه تم  تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، ليترفع عدد المصابين إلى 99.

وأوضح وزير الصحة أن عدد المصابين 99، "رقم ليس كبير" لكنه "مؤشر خطير"، على أن قلة لم تلتزم بتعليمات الصحة العامة.

وأضاف: "سُلبنا حريتنا بينما كنا ننظر للأمام نتيجة المرض واستهتار البعض ... أطالب الالتزام بالتعليمات"، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).

وبشأن تفاصيل الإصابات الجديدة، أوضح أن خمس حالات أصيبت لمخالطتهم مصابين في حفل زفاف حضره مصابون بالفيروس في إربد، إضافة إلى حالة واحدة من المحجور عليهم في فندق، و ثلاثة مخالطين لمريضة معزولة أصيبت نتيجة مخالطتها لشخص جاء من الخارج.

وكذلك مخالطان اثنان لوالدهم من الجنسية العراقية، ومخالط واحد لأخية الذي جاء من إسبانيا.

يُضاف إلى ما سبق حالة من الخدمات الطبية من أحد القادمين من الخارج، وحالتين يجري التحري بشأن سبب إصابتهما.

وتتوزع الحالات على 77 أردنيا، و 6 فرنسيين و 6عراقيين و بريطانيين و 3 لبنانيين و 3 فلبينيين و أرجنتيني واحد، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي 5050، منهم 3104 في عمان، 1923 في البحر الميت، و 23 في العقبة.

وبلغ عدد الفنادق المستأجرة لغايات الحجر الصحي 34 فندقاُ (23 في عمان، 10 في البحر الميت، وفندق واحد في العقبة).

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