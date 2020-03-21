الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية

الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الإمارات فرض إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب، اعتباراً من الأحد ولمدة أسبوعين، لمخاوف من فيروس (كورونا).



ووفق وكالة أنباء الإمارات، فإنه سيُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الخدمة في الفترة ذاتها، قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز) للأنباء.



وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 153، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 38 منذ تفشي المرض، وفق ما نقل موقع قناة (سي أن أن).



وقالت الصحة الإماراتية في مؤتمر صحفي من العاصمة أبوظبي: إن عدد الحالات المصابة بـ (كورونا) في البلاد وصل إلى 153 وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.