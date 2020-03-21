حكومة الاحتلال تُعلن إغلاق كافة معابر الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، كميل أبو ركن، عن إغلاق كافة المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على أنه لن يسمح بالتنقل عبرها.





وقال أبو ركن، في تصريح صحفي، مساء السبت: "اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، ستكون المعابر إلى إسرائيل مغلقة تمامًا، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.





وأضاف أبو ركن: "لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر حتى إشعار آخر باستثناء أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وبعض عمال المنطقة الصناعية".

رام الله - دنيا الوطن