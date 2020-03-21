محافظ رام الله تُعلن الإغلاق الاحترازي لقرية شقبا غرب رام الله

وقالت غنام، وفق وكالة (وفا)، مساء السبت: "بتعليمات من مكتب رئيس الوزراء تم التنسيق لإغلاق القرية لحصر الحالات، والتعاون مع الصحة لتسجيل كل الحالات التي احتكت مع الفتاة من الداخل، والتأكد إن كان هناك أي احتكاك لها مع أحد من خارج القرية".



وأضافت: "أن الدعوة للالتزام المنزلي جزء من اجراءات هدفها الحفاظ على سلامة مواطنينا، ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة".





وأشارت إلى أن الشرطة أخلت ساحات القرية بشكل نهائي من الأهالي، ودعت الجميع إلى التزام بيوتهم، كما بدأت بمتابعة خط الفتاة منذ قدومها لأرض الوطن وحتى اللحظة.





وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن مساء اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا، قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة، كانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص اليوم إصابتها بالفيروس".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، الإغلاق الاحترازي لقرية شقبا غرب رام الله، بعد إصابة فتاة عشرينية من القرية قادمة من تركيا، بفيروس (كورونا).