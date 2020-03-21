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شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص أثاروا الرعب والهلع بين المواطنين برام الله
تعبيرية
عاجل : 
ضبطت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، مركبة إسعاف خاصة، وألقت القبض على أربعة أشخاص، كانوا بداخلها، طلبوا من المواطنين عبر مكبرات الصوت، البقاء في منازلهم في رام الله والبيرة.


وقالت الشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الفعل أثار الرعب والهلع بين المواطنين، فيما تم توقيفهم حسب الأصول لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وفي التفاصيل، ضبطت الشرطة مساء اليوم مركبة إسعاف "خاص" وبداخلها أربعة أشخاص قاموا بإثارة الرعب والهلع بين المواطنين في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة إسعاف "خاص" تتجول بالمدينة وتطلب من المواطنين عبر مكبر الصوت الالتزام في منازلهم، مما أثار حالة من الإرباك والهلع بين المواطنين . 

وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بضبط مركبة الإسعاف ومن بداخلها و تم التحفظ عليهم من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم 

وأكدت الشرطة أن الجهات الرسمية والمختصة هي المخولة في إصدار التعليمات لضمان سلامة المواطنين.

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