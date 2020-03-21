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رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)

رئيس الحكومة اللبنانية يأمر قوات الأمن بفرض حظر للتجول بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طلب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من قوات الأمن، اليوم السبت، فرض إجراءات مشددة، تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات، وذلك في إطار جهوده لكبح انتشار فيروس (كورونا).

وقال رئيس الوزراء في كلمة نقلها التلفزيون: إن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش، داعياً اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا "للضرورة القصوى"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأعلنت وزارة الصحة العامة، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس (كورونا) في لبنان، حيث بلغت 206 حالات مثبتة مُخبريًا.

وفي هذا السّياق، نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسرايا الحكومية، تقريرها اليومي، حول آخر مستجدات فيروس (كورونا) المُستجد في لبنان.

وبحسب التقرير، تصدر قضاء بيروت القائمة من حيث عدد الإصابات بـ (كورونا) حيث سجّل 45 حالة، واحتل قضاء المتن المرتبة الثانية، حيث سُجِّل فيه 33 حالة، أما قضاء كسروان فاحتل المرتبة الثالثة بـ 26 حالة؛ ليأتي قضاء بعبدا في المرتبة الرابعة بـ 25 حالة، وقضاء جبيل في المرتبة الخامسة بـ 21 حالة".

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