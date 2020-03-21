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دولي

ليبرمان: لا يمكن لنتنياهو أن يُصبح "ماو تسي تونغ"

ليبرمان: لا يمكن لنتنياهو أن يُصبح "ماو تسي تونغ"
زعيم حزب إسرائيل بيتنا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزب (إسرائيل بيتنا) المناوئ لرئيس حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن استعداده للتراجع عن مواقفه الأخيرة، ودعم حكومة برئاسة الأخير، إذا اتُفق على ذلك، نظراً لأزمة فيروس (كورونا). 

وقال زعيم الحزب، عضو (كنيست)، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة تلفزيونية: أنه "مطلوب حكومة وحدة وطنية، وسندعم حكومة وحدة وطنية، دون تلقي أي شيء". 

وتطرق ليبرمان إلى أزمة (كورونا)، منتقداً سلوك حكومة نتنياهو في هذا الشأن، كما نقل موقع (i24NEWS) الإسرائيلي.

وحذر ليبرمان من أنه "وفقاً لبيان حكومي، سنصل إلى مليون عاطل عن العمل، والنمو سيكون 0٪، وسندخل في ركود اقتصادي، وكل هذا ونحن لا نملك حتى لجنة مالية برلمانية في (كنيست)". 

ورأى ليبرمان أن "أول مريض قد يموت بدون سبب جراء فيروس (كورونا)، هو الاقتصاد الإسرائيلي"، مضيفاً، "لم يكن الوضع الاقتصادي في إسرائيل سيئاً، بالقدر الذي هو عليه اليوم، ولا حتى بعد حرب العام 1973". 

وقال أيضاً: "مليون عاطل عن العمل، يعني وقوع زلزال في إسرائيل، ليس فقط سياسي، بل اجتماعي أيضاً"، مشيراً إلى وجود عجز مالي في ميزانية إسرائيل، يصل إلى 50 مليار شيكل. وأوضح ليبرمان، أن "البيانات الصادرة عن نتنياهو، تخلق الاكتئاب والارتباك، ولا يمكن العمل بهذه الطريقة"، مطمئناً أنه "كما تغلبت الصين على (كورونا)، فسنتغلب نحن أيضاً عليه". 

وعن سلوك نتنياهو قال: "لا يمكنه أن يصبح ماو تسي تونغ، وسط العقدة السياسية التي تعيشها إسرائيل، لا يوجد كبنيت ولا حكومة انتقالية، جميع القرارات يتخذها هو، ولديه كل الصلاحيات"، واتهم ليبرمان نتنياهو بـ "استخدام كورونا لتخطي العمليات السياسية"، وهو اتهام يُكثر خصوم نتنياهو توجيهه له، بظل أزمة (كورونا). 

وعطّل حزب نتنياهو العمل في المحاكم و(كنيست) والعديد من المرافق الحيوية في إسرائيل، بحجة أزمة (كورونا). 

كما اعتمدت حكومة نتنياهو، أنظمة طوارئ مشددة في ظل هذه الأزمة، حيث علّق ليبرمان على ذلك بالقول، "لا أتذكر أننا استخدمنا مثل هذه الإجراءات ضد مواطنينا دون موافقة (كنيست)". 

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