ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الجزائر إلى 139

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) من 95 إلى 139.



وأوقفت الجزائر السفر الدولي والمحلي، وأغلقت المساجد والمقاهي والمطاعم، وطلبت من نصف عدد الموظفين البقاء في منازلهم في محاولة لكبح تفشي الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة أنباء (رويترز).



كما أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 15 شخصاً، كما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وقررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي على الفور؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).