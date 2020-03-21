الشرطة الفلسطينية بغزة تُصدر تصريحاً مهماً بشأن إغلاق الصالات والأسواق الشعبية

أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تصريحاً مهماً بشأن قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية.





وقالت الشرطة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بناءً على قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، بإغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات في الشوارع، ستتابع الشرطة إجراءات تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من صباح غدٍ الأحد، وحتى انتهاء المدة المحددة.





وأضافت الشرطة: "كل من يخالف هذا القرار، سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية".





وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، أنه تقرر إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية، ومنع الحفلات العامة اعتباراً من غد.

وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي، إن 80 مواطناً، وصلوا عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، أمس الجمعة، تم إحالتهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً.

وأضاف البزم: "تواصل قوات الأمن والشرطة، فرض إجراءات التأمين لكافة مراكز الحجر الصحي في محافظات غزة، وقد تم افتتاح خمسة مراكز جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وتابع: "قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، إلى جانب منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة، اعتباراً من يوم غد الأحد 22 آذار/ مارس، وحتى الجمعة 27 آذار/ مارس 2020، على أن يتم تقييم الحالة، وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات".

رام الله - دنيا الوطن