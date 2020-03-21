نائب الرئيس الأمريكي يُعلن أنه وزوجته سيخضعان لفحص (كورونا)

مايك بينس

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس: إنه وزوجته، سيجريان فحصاً للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد في وقت لاحق السبت، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس.



وقال بينس في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "طبيب البيت الأبيض، أشار إليّ أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس، وأنه لا تُوجد حاجة لإخضاعي للكشف".



وأضاف: "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس، وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت كيتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قالت أمس الجمعة: إن أحد مساعديه مصاب بفيروس (كورونا) المستجد، بحسب ما أظهرت فحوص طبية أجراها.



وأكدت ميلر، أن المساعد لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس ترامب أو بنائبه بينس، ويأتي هذا الإعلان، بينما يدخل نحو ستين مليون شخص حجراً صحياً، فرضته سلطات ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.



وقالت المتحدثة باسم بينس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به"، علماً أن بينس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.



ويخضع عدد من أعضاء فريق ترامب للحجر الصحي، بعد احتكاكهم بمصابين بفيروس (كورونا).