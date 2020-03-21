كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن فيروس (كورونا)

الرئيس عباس والرئيس التركي أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.



واطمأن الرئيس التركي، خلال الاتصال، على الأوضاع في دولة فلسطين، نتيجة انتشار فيروس (كورونا)، معرباً عن تمنياته بالسلامة والخير للشعب الفلسطيني.



وأبدى الرئيس أردوغان، استعداده التام للتعاون في هذا الموضوع، لمكافحة الفيروس، الذي يضرب العالم، ومنها فلسطين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهته، أعرب الرئيس محمود عباس، في الاتصال، عن شكره لنظيره التركي، متمنياً له وللشعب التركي الشقيق الخير والسلامة من هذه الجائحة.



واتفق الرئيسان، خلال الاتصال الهاتفي، على استمرار التنسيق والتعاون، فيما يتعلق بسبل مواجهة، ومكافحة هذا الوباء.