تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) غرب رام الله والعدد يرتفع لـ 53

وقال ملحم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت: إن الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر (معبر الكرامة) حيث كانت خاضعة للحجر المنزلي، قبل أن تُظهر العينات، التي أُخضعت للفحص، اليوم، إصابتها بالفيروس.





وأضاف ملحم: "سيتم نقل المصابة إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى (هوغو تشافيز) في ترمسعيا، ويرتفع بذلك تعداد الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى (53) إصابة، أعلن عن تعافي (17) منها في بيت لحم أمس".





وتابع: "كما أظهرت العينات التي خضعت للفحص، اليوم، وعددها (6) وجميعها من مشتبه بإصابتهم في بيت لحم، بأنها سلبية أي غير حاملة للفيروس".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله.